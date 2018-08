José Mourinho celebra conquista da filha

João Manuel Farinha 15 Maio 2018 às 19:23 Facebook

José Mourinho é, neste momento, um pai orgulhoso. Matilde, a filha do técnico português, concluiu o ensino superior e o pai felicitou-a nas redes sociais.

Um dia depois de ter terminado a época desportiva ao serviço do Manchester United, José Mourinho viu a filha chegar ao fim de uma importante etapa. Matilde, de 21 anos, terminou o curso na London College of Fashion, já sendo, por isso, licenciada.

A jovem estudante de moda deu conta do término do curso com uma publicação no Instastories, ferramenta da rede social Instagram, que o pai não tardou em partilhar no seu perfil: "Fim de mais uma etapa. Parabéns, filha. Muito muito orgulhoso."

Mais do que orgulhosa, Matilde ficou feliz por ter finalizado o seu percurso académico e não o escondeu. "Quão feliz estou por ter terminado a universidade? Feliz ou muito feliz?", questionou a filha do treinador numa sondagem efetuada no Instagram.

O namorado, o inglês Danny Graham, também assinalou a conclusão da licenciatura da namorada e lamentou ainda não ter terminado o seu próprio curso. "Quando terminas a universidade para sempre e ao teu namorado ainda lhe pode faltar um ano"", escreveu, numa imagem sorridente da namorada.