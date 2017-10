José Mourinho emociona-se ao falar do pai

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:54 Facebook

Durante uma entrevista a um canal francês, o treinador português José Mourinho mostrou-se emocionado ao recordar o pai, que era uma figura emblemática do Vitória de Setúbal.

Em entrevista ao canal francês SFR Sport, José Mourinho recordou o pai como "um homem de poucas palavras, mas de emoções fortes".

Quando questionado sobre o que teria dito ou pensado o seu pai no dia em que foi inaugurada uma avenida em Setúbal com o seu nome, no início deste mês, o técnico do Manchester United respondeu, emocionado: "Acho que em vez de palavras teria sido um par de lágrimas escondidas sempre na sua indiscrição, na sua humildade. Mas sei, sempre o senti, que tinha um orgulho grande em mim enquanto profissional de futebol, mas fundamentalmente enquanto filho. De certeza que seria assim, um par de lágrimas escondidas porque até eu próprio as tive que controlar".

Félix Mourinho, o pai de José Mourinho, faleceu em junho passado, aos 79 anos, vítima de doença prolongada.