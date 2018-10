José Raposo e Sara Barradas anunciam sexo do bebé

Dúlio Silva Hoje às 17:03 Facebook

O primeiro fruto do casamento de José Raposo e Sara Barradas vai ser uma menina, confirmou o casal de atores nas redes sociais. Já em nota de imprensa, a artista reage: "Já suspeitávamos, mas foi uma alegria enorme quando vimos o resultado".

Foi tornado público, esta sexta-feira, o sexo do "bebé planeado" por que Sara Barradas espera e que tem nascimento previsto para o final de março do próximo ano. A atriz vai estrear-se na maternidade sendo mãe de uma menina.

Também para o marido esta será uma estreia, já que José Raposo tem dois filhos, ambos homens. "A minha família ficou radiante com a notícia. Vai ser uma casa bastante animada, esta bebé vai ter uma idade muito próxima à dos meus dois netos e à irmã mais nova da Sara. Vai ser, de certeza, uma princesa muito protegida pelos meus quatro rapazes", sublinha o ator numa nota de imprensa enviada às redações.

O sexo da criança foi conhecido pelo casal através de um rastreio pré-natal não invasivo que serve para detetar trissomias e outras possíveis anomalias no feto. "Qualquer mãe quer ter a certeza de que o seu bebé nasce com saúde", justifica a atriz, que ficou "supercontente" com a notícia de que espera uma menina.

"Já suspeitávamos, mas foi uma alegria enorme quando vimos o resultado e tivemos a certeza de que, além de ser uma menina, está tudo bem com a bebé", acrescenta.

Sara Barradas, de 27 anos, e José Raposo, de 55, vão ser pais ao fim de sete anos de casamento.

Os dois filhos do ator - Miguel, de 32 anos, e Ricardo, de 26 - são fruto do anterior casamento com a atriz Maria João Abreu.