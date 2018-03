José Sá já é pai

Dúlio Silva Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

José Sá, de 25 anos, e Raquel Jacob, de 27, viram nascer, este sábado de manhã, a sua primeira filha. O guarda-redes do F. C. Porto mostrou-se na maternidade a poucos momentos de ser pai, mas foi a sua cunhada a dar a boa-nova.

A previsão do parto, marcado para este sábado, estava certa. A primeira filha do futebolista dos dragões e da ex-moranguita nasceu esta manhã, conforme revelou a tia de Maria Leonor, a também ex-atriz da série "Morangos com Açúcar" (TVI) Catarina Jacob, irmã gémea de Raquel.

O número 12 do F. C. Porto mostrou-se sorridente a poucos minutos de se estrear na paternidade. A publicação foi feita na ferramenta Instastories, da rede social Instagram.

Mas foi a irmã de Raquel Jacob, Catarina, que avançou, em primeira mão, com a notícia, partilhando através da mesma via um registo fotográfico seu com a sobrinha (ver imagens na galeria). A modelo diz-se "completamente apaixonada" pela sua "boneca".