José Sá mostra a filha pela primeira vez

José Sá, guarda-redes do FC Porto, foi pai no passado dia 17 de março e aproveitou o domingo de Páscoa para mostrar a primeira imagem da filha. Maria Leonor é fruto da relação do jogador com Raquel Jacob.

O guardião portista partilhou pela primeira vez uma fotografia da bebé nas redes sociais e não escondeu o sorriso nem o olhar de pai babado. O número 12 dos dragões desejou "uma feliz Páscoa para todos" e derreteu vários corações, inclusive de colegas de equipa.

Tiquinho Soares e Gonçalo Paciência, avançados do F. C. Porto, não resistiram em comentar a fotografia. "Bebé linda", elogiou o primeiro, com o segundo a fazer uma referência à luva de guarda-redes que José Sá está a usar: "Grande defesa, José."

Horas antes, já a modelo e atriz Raquel Jacob tinha publicado uma fotografia da sua "boneca", chegada para abençoar a quadra festiva: "A Páscoa mais doce e abençoada! Este ano o ovo Kinder trazia a boneca mais linda de todas!"