Jota recorda pai com emoção e "saudade"

Dúlio Silva Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

O apresentador João Paulo Rodrigues abriu, este sábado, uma janela da sua vida privada para assinalar publicamente o dia em que o progenitor, falecido há duas décadas, completaria 68 anos.

A data foi recordada de forma emotiva pelo humorista com a partilha de uma fotografia do pai no seu perfil de Instagram. Como legenda, João Paulo Rodrigues escreveu: "Hoje seriam 68! Saudades tuas..."

Já em agosto, altura em que se completaram duas décadas sobre o desaparecimento físico do seu progenitor, o anfitrião do programa matutino "Queridas Manhãs" partilhou com o público da mesma rede social uma rara fotografia em que surge com o pai. "Há 20 anos que não te tenho", escreveu apenas.

Reservado quanto à sua vida privada, estas partilhas mereceram a particular atenção dos seus seguidores, que amaciaram o coração de Jota, como é carinhosamente tratado, com vários "beijinhos".

Quanto ao plano profissional, João Paulo Rodrigues mantém-se dividido entre os espetáculo de humor ao vivo e a apresentação do "talk show" matinal da SIC. Desde setembro, quando Júlia Pinheiro se despediu do programa para estrear um em nome próprio no horário vespertino, a condução de "Queridas Manhãs" é assegurada, além de Jota, por Ana Marques e Cláudio Ramos.