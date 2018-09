NA Hoje às 15:53 Facebook

José Mourinho está a ser notícia por atitude que teve fora de campo. O treinador do Manchester United ficou a falar com um jovem adepto depois do apito final num jogo de futebol.

O técnico português, 55 anos, que tinha estado a assistir ao encontro da equipa de sub-23 do clube inglês, abordou Alex Nield, criança com deficiência motora, que via o jogo numa área reservada para quem usa cadeiras de rodas.

Os dois estiveram à conversa durante uns minutos, depois de tirarem diversas fotografias e do fã ter recolhido o autógrafo de José Mourinho. As fotografias foram publicadas por Nield no perfil de Twitter.

"Passei um bom bocado à conversa com José Mourinho! Que senhor, top!", escreveu o jovem admirador do clube inglês.

Veja o momento.