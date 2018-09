Judi Dench defende o "grande amigo" Kevin Spacey

Carolina Morais Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Judi Dench não aprova que o seu "grande amigo" Kevin Spacey seja afastado de projetos cinematográficos devido às acusações de assédio sexual. "Ele é um ator maravilhoso. E foi um conforto inestimável para mim."

Enquanto a maior parte da indústria cinematográfica se vira contra Kevin Spacey, como consequência das acusações de assédio sexual de que foi alvo, Judi Dench faz o inesperado: defende-o publicamente. Em conversa com os jornalistas no Festival de Cinema de San Sebastian, a atriz, de 83 anos, diz que não se conforma com o facto de o seu "grande amigo" ter sido substituído por Christopher Plummer no mais recente filme de Ridley Scott, "All The Money In The World".

"Não posso aprovar, de modo algum, que - independentemente do que ele fez - comecem a afastá-lo de filmes. É suposto voltarmos atrás na história e começarmos a excluir toda a gente que se comportou mal, quebrou a lei ou cometeu algum tipo de ofensa?", começou por defender Dench, com alguma indignação. "Ele é, e foi, um ator maravilhoso. E um grande amigo."

Kevin Spacey e Judi Dench contracenaram no filme de 2001 "The Shipping News", que foi gravado logo após a morte do marido da atriz. "O Kevin foi um conforto inestimável para mim e nunca mencionou saber que eu estava em mau estado. Alegrou-me e ajudou-me a continuar", assegurou a veterana de Hollywood.

Apesar de defender tão ferozmente o colega e amigo, Judi Dench não ficou, de todo, indiferente ao movimento #MeToo. Há cerca de um ano, reagiu às notícias da seguinte forma: "É escandaloso, mas é difícil quando muitas das pessoas envolvidas são tuas amigas. Sou leal para com elas e, ao mesmo tempo, sinto-me chocada com o que aconteceu a tantas jovens atrizes, que não tinham maneira de fugir."