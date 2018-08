Judite Sousa ajuda leitores na luta contra a depressão

AFS Hoje às 12:03 Facebook

A jornalista da TVI Judite Sousa escreveu esta segunda-feira um pequeno texto no seu blogue pessoal no qual aborda o tema da luta contra a depressão. Ajudar os leitores a ultrapassar essa situação faz parte dos seus objetivos.

Nas últimas publicações que tem efetuado na sua página na internet, a apresentadora do "Jornal das 8" tem refletido sobre questões como a transformação do mundo ou sentimentos como a ilusão e a desilusão, a ansiedade ou até a resiliência.

Por esse motivo, e depois de vários internautas lhe terem revelado que sofrem de depressão e de "ausência de forças para a combater", a jornalista da estação de Queluz de Baixo decidiu escrever sobre esse tema.

"Não há que ter medo da palavra. No nosso tempo, uma grande percentagem de pessoas sofre de depressão que mais não é do que um estado de tristeza permanente", começou por referir Judite Sousa, considerando ainda que esta se trata da "doença do século XXI".

Por isso, a comunicadora, que enfrentou o mesmo problema especialmente após a morte do filho, André Sousa Bessa, no verão de 2014, explicou que é necessário "identificar as causas e ter energia para ultrapassar estados depressivos". Alertou ainda que, embora "os medicamentos [possam] ajudar", será impossível "vencer esse mal" se "deixarmos o nosso cérebro paralisado".

Aos 57 anos e além de ser o rosto do noticiário da noite da TVI, Judite é também diretora-adjunta de informação do canal. Em maio, apresentou o livro "Duas ou Três Coisas sobre Mim", o oitavo da sua autoria mas que, na sua opinião, é bem mais "intimista" do que os anteriores.