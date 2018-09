Júlia Pinheiro recebe declaração de amor do filho Rui Maria Pêgo

AFS Hoje às 16:32 Facebook

Twitter

O radialista Rui Maria Pêgo declarou-se à mãe, a apresentadora Júlia Pinheiro, na legenda de uma fotografia que partilhou na sua conta no Instagram.

Frequentador assíduo das redes sociais, contrariamente à progenitora, o profissional de rádio não se inibiu de partilhar com os seguidores naquela rede social uma fotografia a preto e branco e na qual surge abraçado a Júlia Pinheiro.

"Eu amo de onde venho. Eu sei para onde estou a ir", escreveu o jovem de 29 anos na legenda da fotografia, utilizando ainda um emoji com a forma de um coração seguido da palavra "mãe", com quem prova ter uma relação muito próxima e feliz.

A um mês de completar 56 anos, Júlia Pinheiro foi mãe em três ocasiões. Além do profissional da Mega Hits, tem mais duas filhas fruto da relação com Rui Pêgo: Carolina e Matilde.

Esta segunda-feira, dia 10, Júlia despede-se das manhãs da SIC. Devido às mudanças impostas por Daniel Oliveira, novo diretor geral de entretenimento do grupo Impresa, deverá transferir-se em breve para as tardes do canal de Carnaxide.