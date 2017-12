Júlia Pinheiro revela fotografias inéditas do casamento

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:56 Facebook

Júlia Pinheiro e Rui Pêgo celebraram esta quinta-feira 32 anos de casados. Para assinalar a data, a apresentadora partilhou com os seus fãs imagens captadas no dia do enlace até agora nunca divulgadas.

Foi no site da profissional da SIC, "Júlia, de Bem com a Vida", que a também diretora executiva de conteúdos do canal de Carnaxide publicou registos fotográficos com mais de três décadas, tirados no dia em que contrariou promessas que havia feito a si mesma, como lembra. "As minhas eram: nunca casaria. E nunca mudaria de nome por um homem. Até conhecer o Rui", reconhece.

O balanço não podia, por isso, ser melhor. "Têm sido 32 anos como todos os casamentos: com altos e baixos. Mas como todos os casais que superam os baixos, une-nos esta grande cumplicidade", escreveu ainda Júlia Pinheiro, que recorda o local em que contraiu matrimónio com o radialista Rui Pêgo: um castelo. "Bonito e romântico. (...) Aquele castelo foi nosso só por um dia."

"O 'sim' continua", 32 anos depois da oficialização da relação, que deu três frutos, as gémeas Carolina e Matilde e o apresentador e radialista Rui Maria Pêgo.

O diretor de programas da RDP é ainda pai de Sofia, de uma relação anterior.