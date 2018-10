Justin Bieber "ainda não ultrapassou" relação com Selena Gomez

Carolina Morais Hoje às 11:48 Facebook

Justin Bieber foi visto a chorar depois de a sua ex-namorada, Selena Gomez, ter sido internada numa clínica psiquiátrica. Apesar de ser um homem casado, há fontes que garantem: "Ele ainda não ultrapassou a Selena."

Justin Bieber é um homem recém-casado, mas tudo indica que ainda tem fortes sentimentos pela sua ex-namorada, Selena Gomez. Depois de a cantora de 26 anos ter sido internada numa instituição psiquiátrica, devido a um "colapso emocional", o músico canadiano foi fotografado a chorar nos ombros da sua mulher, Hailey Baldwin, levando a imprensa e os fãs a especular que o motivo tenha sido essa má notícia.

Fontes próximas de Bieber parecem corroborar a história. "Ele ainda não ultrapassou a Selena. Foi o seu primeiro grande amor e, nos tempos em que era uma superestrela a viajar pelo mundo, aprendeu muito com ela", explicou uma fonte da revista "People". "Ele ficou muito perturbado pelo que aconteceu à Selena. Sente que ela é parte da vida dele e quer que ela seja saudável e feliz", acrescentou ainda.

Ainda assim, outras fontes próximas do ator garantem que esse carinho em nada interfere com a atual relação com Hailey Baldwin, que o "faz muito feliz". Recorde-se que o cantor de 24 anos e a modelo de 21 trocaram alianças no início de setembro.

Selena Gomez, por outro lado, terá sentido na pele a notícia de que o seu ex-namorado subiu ao altar. Esse foi, aliás, um dos motivos que terá conduzido ao seu desequilíbrio emocional. "A Selena pode ser uma flor delicada, especialmente porque já teve vários problemas médicos, mas o noivado e o casamento do Justin apanharam-na desprevenida e afetaram-na. Ela e o Justin andaram aos altos e baixos durante anos. O Justin foi o primeiro grande amor dela, e ainda não o superou", assegurou uma fonte.