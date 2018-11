Justin Bieber confirma casamento com Hailey Baldwin: "A minha mulher é incrível"

Carolina Morais Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Ao fim de quase dois meses de silêncio, Justin Bieber finalmente confirmou, por palavras, o casamento com Hailey Baldwin: "A minha mulher é incrível", escreveu nas redes sociais.

Já não existia qualquer dúvida de que Justin Bieber e Hailey Baldwin são marido e mulher. Mas a verdade é que, nos últimos dois meses, os fãs - e a imprensa - têm estado pacientemente à espera de uma confirmação verbal e inequívoca por parte do casal. Agora, a espera chegou ao fim.

Depois de, esta semana, Hailey Baldwin ter mudado o seu nome no Instagram para Hailey Bieber, o cantor publicou uma fotografia sua de mão dada com a modelo, escrevendo na legenda a tão aguardada confirmação. "A minha mulher é incrível."

Segundo as contas da imprensa internacional, o casamento terá ocorrido no final de setembro, após uma rápida visita ao cartório. Fontes revelam, no entanto, que o jovem casal planeia organizar, nos "próximos meses", uma cerimónia mais vistosa para amigos e familiares próximos.