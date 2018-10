Justin Bieber e Hailey Baldwin já são marido e mulher

Dúlio Silva Hoje às 11:15 Facebook

Justin Bieber e Hailey Baldwin são oficialmente marido e mulher. Pelo menos, é o que noticia o site TMZ, depois de várias especulações em torno da união do casal.

A cerimónia, segundo a mesma publicação, aconteceu no início do mês de setembro, em Nova Iorque, no mesmo dia em que obtiveram a licença de casamento em tribunal, e foi testemunhada por Josh Mehl, um amigo de Bieber que frequenta uma comunidade jesuíta na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

A consumação do matrimónio entre o cantor, de 24 anos, e a modelo, de 21, deu-se, no entanto, sem que tenha sido realizado o acordo pré-nupcial, ou seja, o documento que regulamenta todas as questões patrimoniais do casal.

Bieber e Baldwin ainda procuraram o apoio de um advogado para solucionar essa questão, mas, dada a impossibilidade de ser feito no mesmo dia em que trocaram juras de amor, decidiram adiar esse momento.

Fonte próxima do intérprete garantiu mesmo ao site TMZ que Justin Bieber está tão apaixonado por Hailey Baldwin que não vê qualquer necessidade de apressar o acordo pré-nupcial, até porque ambos são donos de uma fortuna de muitos milhões de euros.