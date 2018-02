Justin Bieber e Selena Gomez no segundo casamento do pai do cantor

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Jeremy Bieber deu o nó com Chelsey Rebelo no inicio da semana, na Jamaica. O pai de Justin Bieber contou com a presença dos filhos na cerimónia e o mais velho até terá sido seu padrinho.

O pai do cantor viveu um dia especial na Jamaica e deu conta disso mesmo numa publicação na rede social Instagram. Jeremy Bieber partilhou uma fotografia do altar, em que surge de mãos dadas com a agora mulher e rodeado pelos filhos: Jaxon, de oito, Jazmyn, de nove anos, e Justin, de 23.

A julgar pela posição do artista no altar improvisado, Bieber poderá mesmo ter sido um dos padrinhos do pai, assim como o irmão mais novo. A noiva, Chelsey Rebelo, também não escondeu a felicidade por se ter casado com aquele que considera ser o seu "melhor amigo", publicando duas imagens do momento em que disse o sim a Jeremy Bieber.

Quem também marcou presença na cerimónia foi Selena Gomez, atual namorada de Justin Bieber. Apesar de a sua presença não se ter feito notar, a cantora foi fotografada junto ao namorado, bem como a alguns convidados, e as imagens foram parar às redes sociais.