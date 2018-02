Justin Bieber vai ter mais um irmão

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:24 Facebook

Jeremy Bieber, pai do cantor canadiano Justin Bieber, anunciou esta quarta-feira que vai ser novamente pai. A notícia da gravidez da mulher, Chelsey Rebelo, foi dada dias depois de se terem casado.

A família Bieber vai aumentar em breve. O pai de Justin Bieber e Chelsey Rebelo, que se casaram na Jamaica, no inicio da semana, estão à espera do primeiro filho em comum. O anúncio foi feito por Jeremy Bieber na rede social Instagram.

"A minha linda mulher e..." foi a frase escolhida para legendar a imagem em que Chelsey Rebelo exibe uma proeminente barriga.

Jeremy Bieber vai experienciar a paternidade pela quarta vez, ele que já é pai de Justin, de 23 anos, fruto do relacionamento com Pattie Malette, e de Jaxon e Jazmin, de oito e nove anos, respetivamente. Os dois filhos mais novos nasceram da relação com Erin Wagner. De acordo com a revista "People", Chelsey Rebelo tem uma filha chamada Allie.

Para já, o casal optou por não revelar o sexo do bebé, mas o site TMZ avança que a família Bieber está à espera de uma menina. A decoração escolhida para o casamento, em tons de cor-de-rosa, vem dar força à teoria. A publicação norte-americana vai mais longe e acrescenta que Chelsey Rebelo está grávida de 16 a 20 semanas.