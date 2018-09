Justin Theroux quebra silêncio sobre separação de Jennifer Aniston

Carolina Morais Hoje às 10:41 Facebook

Em entrevista ao "The New York Times", Justin Theroux falou pela primeira vez - com muita cautela - sobre o processo de divórcio de Jennifer Aniston. "Foi desolador", confessou, mas totalmente "amigável".

Foi um dos divórcios mais falados no início deste ano. Ao fim de cinco anos de relacionamento, Jennifer Aniston e Justin Theroux emitiram, em fevereiro, um comunicado conjunto a anunciar a sua separação, que terá sido decidida de forma "mútua e com amor".

O ator de 47 anos tem-se mantido em silêncio sobre o assunto, mas agora decidiu desabafar numa entrevista ao "The New York Times". "Foi desolador, apenas no sentido em que a nossa amizade não seria a mesma no dia-a-dia. Mas a amizade está a mudar e a adaptar-se e isso é algo de que ambos nos orgulhamos imenso."

Theroux assegurou ainda que todo o processo foi "delicado, sem qualquer animosidade". "É amigável. Respeitámo-nos o suficiente para que fosse o mais indolor possível. É estranho, mas o mais extenuante é ter de navegar a inevitável perceção que existe da separação. Tudo pode parecer um 10 na escala da Richter quando te tornas numa notícia grande e perversa o suficiente", explicou ainda.

Aniston e Theroux ficaram noivos em agosto de 2012, tendo trocado alianças numa cerimónia íntima três anos depois.