Justin Timberlake adia concerto devido a problemas nas cordas vocais

Justin Timberlake adiou um concerto no Madison Square Garden, em Nova Iorque, por motivos de saúde. "As minhas cordas vocais estão severamente danificadas", justificou. A nova data será no seu aniversário.

Sem condições para cantar (ou até mesmo falar), Justin Timberlake viu-se obrigado a adiar o concerto que tinha marcado para esta quarta-feira à noite em Nova Iorque. O marido da atriz Jessica Biel recorreu às redes sociais para dar a má notícia aos fãs.

"Lamento anunciar que tenho de adiar o espetáculo desta noite no Madison Square Garden por ordem do médico. As minhas cordas vocais estão severamente danificadas", começou por escrever o cantor de 37 anos. Mas assegurou: "Vou compensar-vos. O novo espetáculo será no dia do meu aniversário, 31 de janeiro. Mais uma vez, peço muitas desculpas por fazer isto, mas estou entusiasmado por vos ver em breve."

Esse seria o segundo concerto desta semana no Madison Square Garden, já que na segunda-feira à noite subiu ao mesmo palco. Timberlake tem um outro espetáculo marcado para o próximo fim de semana na cidade de Buffalo, mas não é certo que se concretize devido ao seu estado de saúde.