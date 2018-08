Justin Timberlake vai lançar autobiografia

AFS Hoje às 17:02 Facebook

Justin Timberlake anunciou que vai lançar um livro biográfico este ano. Através da obra literária, o cantor irá mostrar tudo sobre a vida profissional e a vida familiar ao lado de Jessica Biel.

"Hindsight & All The Things I Can"t See In Front Of Me" é o nome da autobiografia de Justin Timberlake, que contará com uma coleção íntima de fotografias que serve de inspiração ao artista, de 37 anos.

Além do seu trajeto profissional, a obra vai mostrar como é a vida familiar do intérprete ao lado de Jessica Biel, com quem está casado há seis anos, e do filho, Silas Randall. O livro tem lançamento agendado para dia 30 de outubro, em parceria com a editora Harper Design.

"Trabalhar neste livro foi um processo fantástico para mim", assegurou em comunicado o compositor, que contou com a ajuda de Sandra Bark no que diz respeito à parte da escrita. "A minha história tem sido preenchida com pessoas maravilhosas que me ajudaram a ser o artista que sou hoje", afirmou.

"Pensar nesses momentos, destacando algumas das pessoas e dos lugares mais importantes que inspiraram a minha música, e ter a oportunidade de partilhar a minha história é algo que deixa muito grato", concluiu.

A boa-nova foi avançada por Justin Timberlake, esta sexta-feira, no perfil de Twitter. "Estou ansioso por partilhar estas fotografias e estas histórias com vocês", escreveu o cantor na legenda da publicação.