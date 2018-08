Kanye West confessa que pensa em sexo com irmãs de Kim Kardashian

AFS Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Kanye West confessou que seria capaz de fazer sexo com as quatro irmãs da sua mulher. A revelação foi feita através da nova música que o "rapper" divulgou este sábado.

"Tens pensamentos doentios? Tenho mais. Tens uma cunhada com quem farias sexo? Tenho quatro". Foi este o excerto do tema "XTCY ", de Kanye West, que incendiou as redes sociais. Na canção, o rapper é bastante explícito quanto à relação que mantém com as cunhadas Kylie, Kourtney, Khloe e Kendall e o que era capaz de fazer com elas.

De acordo com o site Entertainment Weekly, quando um download da música é feito para o computador ou para um smartphone, a capa é uma fotografia de Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie.

A faixa foi publicada na rede social Instagram pelo DJ Clark Kent, a pedido do artista, de 41 anos. "Kanye disse-me para lançar a nova música", escreveu o performer, na legenda da sua publicação.