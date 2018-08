Kanye West reforça segurança depois de ser ameaçado por "rapper"

João Manuel Farinha 02 Maio 2018 às 11:36 Facebook

Kanye West foi visto a sair de um restaurante rodeado de seguranças pouco depois de ser publicamente ameaçado. O "rapper" Daz Dillinger apelou a que um gangue da Califórnia atacasse Kanye, depois de o marido de Kim Kardashian ter manifestado apoio a Donald Trump.

Além de ter sido duramente criticado nas redes sociais, Kanye West teme que as ameaças de que tem sido alvo se possam materializar. Depois de ter sido visto a sair de um restaurante rodeado de guarda-costas, o jornal "The Sun" escreve que o músico pediu um reforço de segurança.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o "rapper" Daz Dillinger pediu aos membros do gangue Crips, um dos mais conhecidos do sul da Califórnia, para que não deixassem Kanye West escapar no caso de se cruzarem com ele. A ameaça surgiu pouco tempo depois de o marido de Kim Kardashian ter declarado apoio a Donald Trump.

"Alerta nacional para todos os Crips espalhados por aí: deem cabo do Kanye", declarou, num vídeo que foi entretanto apagado. "É melhor que eu nunca te veja em concertos. É melhor que nunca te veja na zona de Long Beach e Compton. É melhor que não te veja na Califórnia. Fica em Calabasas, ouviste?"

Kanye West, que regressou recentemente à rede social Twitter, tem dado que falar devido aos "tweets" sobre o atual presidente dos Estados Unidos. O músico chamou "meu irmão" a Donald Trump e afirmou que ambos têm "energia de dragão". Trump apreciou o gesto e agradeceu: "Obrigado Kanye, muito fixe."