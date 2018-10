Kanye West sai das redes sociais depois de semana turbulenta

João Manuel Farinha Hoje às 13:18 Facebook

O rapper norte-americano Kanye West suspendeu na tarde do último sábado as suas contas no Twitter e no Instagram. A decisão surgiu depois de uma semana conturbada e na qual lhe foram apontadas várias críticas nas redes sociais.

O início da semana turbulenta na vida de Kanye West começou a desenhar-se no sábado, 29 de setembro. Nesse dia, o marido da "socialite" Kim Kardashian recorreu ao Twitter para anunciar que optou por mudar de nome e que a partir de então passaria a chamar-se Ye.

Depois, a participação no programa "Saturday Night Live", da NBC. Aqui, o músico, de 41 anos, discursou a favor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e recebeu imediatamente vários apupos dirigidos diretamente por parte da audiência.

Como se não bastasse, no dia seguinte, domingo 30 de setembro, uma nova polémica nas redes sociais. O "rapper" publicou uma fotografia na qual surge com um boné e no qual se pode ler uma das frases mais utilizadas por Trump durante e após a corrida à Casa Branca: "Make America Great Again". Através dessa publicação, defendeu que a 13.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que visa a abolição da escravatura, deveria ser abolida.

Este último fator poderá ter estado na origem do segundo afastamento de West (ou Ye) das redes sociais (o mesmo se passou entre maio do ano passado e abril deste ano), devido às críticas de que foi alvo por parte de muitos internautas e que o obrigaram, mais tarde, a esclarecer que não era a abolição que queria ter dito mas sim uma alteração à emenda.

Essa não foi, de resto, a primeira vez que abordou o tema da escravatura. Em maio, durante uma entrevista ao site TMZ, defendeu que essa prática social foi "uma escolha" do próprio povo negro. Viria a justificar-se, mais tarde, dizendo que aquilo que disse resultou do seu comportamento bipolar, doença que lhe foi diagnosticada aos 39 anos.