Kanye West surpreende Kim Kardashian no seu aniversário

Carolina Morais Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Kim Kardashian celebra este domingo 38 anos. O marido, Kanye West, deu início às comemorações no sábado com um gesto romântico, que envolveu flores e uma serenata por um pianista profissional.

Kanye West não olha a meios para surpreender a mulher, Kim Kardashian. E quando se trata do seu aniversário, vai ainda mais além. A "socialite" celebra este domingo 38 anos de vida, mas o marido quis que os festejos decorressem durante todo o fim de semana, motivo pelo qual decidiu surpreendê-la na manhã de sábado.

Kim acordou e deparou-se com vários arranjos florais espalhados pela sua casa na Califórnia. E numa das divisões encontrou um pianista, que lhe tocou uma bonita serenata. "O Kanye é muito criativo no que toca a oferecer flores no meu aniversário. Amo-te muito", escreveu a estrela de "reality tv" junto dos vídeos que partilhou com os fãs no Instagram "stories".

Mais tarde, foi a vez de o próprio Kanye partilhar nas redes sociais um breve vídeo da surpresa que preparou, aproveitando para se declarar à mulher. "És linda. Continuarei a tentar fazer coisas que expressem o quão bonita és por dentro e por fora, e o quanto te amo e à nossa família", escreveu o "rapper".

Kim Kardashian e Kanye West estão juntos há seis anos e têm três filhos: North, de cinco anos; Saint; de dois; e Chicago, de nove meses.