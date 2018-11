Kardashian e West contratam bombeiros particulares para proteger casa do fogo

AFS Hoje às 15:32 Facebook

Kim Kardashian e Kanye West contrataram bombeiros privados para proteger a sua casa do incêndio que está a lavrar na Califórnia, nos Estados Unidos.

Diversas caras conhecidas vieram a público mostrar como ficaram sem casa e o incêndio que está a atingir a zona sul do Estado norte-americano da Califórnia já é considerado o mais mortal de sempre no país, com 44 mortos (42 em Paradise e 2 em Malibu).

Kim Kardashian e Kanye West optaram por contratar profissionais particulares para salvarem a sua propriedade privada em Hidden Hill, avaliada em 54 milhões de euros, das chamas.

De acordo com a informação recolhida pelo site norte-americano TMZ, esta é uma decisão inteligente uma vez que a sua mansão fica à entrada de um campo existindo a possibilidade de se incendiar e passar para a vizinhança.