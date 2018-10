Karlie Kloss já é uma mulher casada... com cunhado de Ivanka Trump

Carolina Morais Hoje às 14:20 Facebook

Karlie Kloss casou-se com o namorado de longa data, Joshua Kushner, que é irmão do marido de Ivanka Trump. Veja a fotografia do enlace.

Foi com um vistoso - mas elegante - vestido Dior que Karlie Kloss se tornou uma mulher casada. A modelo de 26 anos revelou nas redes sociais que trocou alianças com o namorado de longa data, Joshua Kushner, dia 18 de outubro, e partilhou uma fotografia enternecedora do grande dia.

A cerimónia, segundo apurou a imprensa norte-americana, foi íntima, cumpriu a tradição judaica e decorreu em Nova Iorque perante cerca de 80 convidados. "O casal transbordava de felicidade", revelou uma fonte da revista "People".

Mas o que sabemos sobre a cara-metade de Karlie Kloss? Sabemos que Kushner é empresário e investidor norte-americano, tem 33 anos e - talvez o dado mais curioso na sua biografia - é irmão de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump e genro do presidente dos EUA.

Apesar de o irmão do noivo fazer parte da atual administração republicana, este não partilha a mesma ideologia política. É democrata - tal como Kloss - e naturalmente, assegura a "Forbes", não votou em Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016.

Outro dado curioso sobre o recém-casal é que a modelo da Victoria's Secret converteu-se este ano ao judaísmo de forma a honrar a origem de Joshua. Curiosamente, Ivanka Trump fez o mesmo antes de casar com Jared.

Kloss e Kushner começaram a namorar em 2012 e anunciaram o noivado em julho último. Segundo a "People", será organizada uma nova cerimónia - mais alargada - na primavera.