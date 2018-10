Kate Hudson já é mãe de uma menina

Carolina Morais Hoje às 11:30 Facebook

A atriz Kate Hudson e o músico Danny Fujikawa foram pais esta semana de uma menina, Rani Rose. Conheça a história por detrás do nome.

"Ela chegou!" Foi deste modo que Kate Hudson anunciou, nas redes sociais, ter sido mãe de uma menina. Rani Rose Hudson Fujikawa é a primeira filha da atriz com o músico Danny Fujikawa, com quem está há dois anos.

O nome da menina pode parecer estranho, mas não foi escolhido por acaso. "Decidimos que a nossa filha Rani (pronuncia-se Ronnie) terá o nome do avô, Ron Fujikawa. Foi um homem muito especial de quem sentimos muitas saudades. Dar-lhe o nome dele é uma honra", explicou a atriz no respetivo "post".

E tranquilizou os fãs: "Estamos todos bem e felizes. A nossa família agradece por todo o amor que nos foi enviado e reenviamo-lo também."

A atriz de 39 anos é também mãe de dois meninos: Bingham, de seis anos, com o ex-noivo Matt Bellamy; e Ryder Russell, de 14, fruto do casamento com Chris Robinson.