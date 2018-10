Kate Middleton utiliza tiara favorita da princesa Diana na receção aos reis da Holanda

João Manuel Farinha Hoje às 11:32 Facebook

A mulher do príncipe William de Inglaterra, Kate Middleton, homenageou a princesa Diana, na noite desta terça-feira, depois de utilizar a tiara preferida de Lady Di durante um jantar no Palácio de Kensington com os reis da Holanda.

No jantar que decorreu esta terça-feira, em Londres, Kate Middleton utilizou a tiara preferida da princesa Diana e que esta usou em várias ocasiões durante o casamento com o príncipe Carlos. Além deste objeto, também os brincos da eterna princesa do povo foram usados pela agora duquesa de Cambridge na receção aos chefes da coroa holandesa.

A tiara utilizada por Kate Middleton e que já tinha sido usada, no passado, pela princesa Diana está desde 1953 no seio da família real britânica. O objeto de valor foi herdado pela rainha de Inglaterra e trata-se de uma cópia da tiara do Nó do Amante de Cambridge.

Por entre os acessórios utilizados pela duquesa, destaque ainda para o colar ornamentado, que foi oferecido pelo rei Eduardo VII, do Reino Unido, à mulher, Alexandra da Dinamarca, quando estes se casaram, em 1863, na capela de St. George, em Windsor.