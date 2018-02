Kate Upton acusa fundador da Guess de assédio sexual

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:07, atualizado às 18:10 Facebook

Kate Upton acusou, esta quarta-feira, Paul Marciano de assédio sexual. A modelo garantiu, nas suas redes sociais, que o cofundador da Guess utiliza "o seu poder na indústria [da moda] para abusar sexual e emocionalmente de mulheres".

Apesar de não ter especificado o incidente pelo qual terá passado, a modelo, de 25 anos, partilhou no Twitter uma publicação que não deixa margem para dúvidas. "É desapontante que uma marca feminina tão icónica como a Guess ainda dê poder ao Paul Marciano como diretor criativo #metoo", escreveu, acusando assim Marciano, de 65 anos, de assédio sexual. O diretor criativo ainda não se pronunciou sobre a acusação.

Minutos mais tarde, Upton, que é casada com Justin Verlande, jogador profissional de beisebol, partilhou as mesmas palavras no Instagram com a legenda "Não devia ser-lhe permitido usar o seu poder na indústria [da moda] para abusar sexualmente e emocionalmente de mulheres".

Kate Upton, que já representou a marca de alta-costura, em 2011, seguiu as pisadas de Claudia Schiffer e Cindy Crawford como "Guess Girl". Mais recentemente, Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Camila Cabello e Jennifer Lopez também deram a cara pela marca de alta-costura.