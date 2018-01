Kate Winslet arrependida de ter trabalhado com "alguns homens de poder"

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Durante a gala de prémios do London Film Critics' Circle, em que foi homenageada este domingo com um galardão pela excelência no cinema, Kate Winslet confessou sentir-se arrependida por ter trabalhado com alguns realizadores.

Numa altura em que o assédio sexual é uma das questões mais comentadas em Hollywood, Kate Winslet decidiu manifestar-se acerca do tema. Foi durante a cerimónia do London Film Critics" Circle Awards, realizada este domingo, que a atriz lamentou tudo o que tem acontecido na indústria do cinema.

Distinguida com o Dilys Powell para a Excelência no Cinema, Winslet aproveitou o discurso de aceitação do prémio para abordar o problema que tem assombrado Hollywood.

"Há realizadores, produtores e homens de poder que há décadas que têm sido premiados e aplaudidos pelo seu trabalho, admirado tanto pela indústria como pelos espetadores", começou por dizer. A atriz explicou que, durante anos, era considerada "uma honra" aceitar papéis oferecidos por esses homens.

Depois da marcha das mulheres, realizada com o propósito de protestar contra o assédio, exploração e abuso, Kate Winslet confessa ter-se apercebido de que não podia deixar de falar nas "más decisões" que tomou ao longo da sua carreira, "de trabalhar com alguns indivíduos".

Apesar de não mencionar nomes, tudo indica que a atriz se refere a Woody Allen e Roman Polanski, ambos realizadores com quem trabalhou e que foram alvo de acusações de assédio ou abuso.

Winslet trabalhou com Polanski no filme "O Deus da Carnificina", em 2011, e fez parte da produção de "Roda Gigante" (2017), de Woody Allen.