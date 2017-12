Kate Winslet diz que era "horrível" lidar com Harvey Weinstein

Ana Filipe Silveira Hoje às 17:34 Facebook

A atriz Kate Winslet deu uma entrevista à revista "The Hollywood Reporter", na qual revela nunca ter gostado de Harvey Weinstein, apesar de nunca se ter deixado intimidar pelo produtor.

Muito antes de Harvey Weinstein ser acusado de assedio sexual por dezenas de mulheres, já Kate Winslet não gostava do produtor. "Era horrível trabalhar com ele", afirmou a interprete, considerada por Weinstein como sendo uma atriz "difícil".

"Eu era uma das que ele apelidava de 'difícil' porque não fazia as coisas que ele me pedia para fazer a nível de trabalho...pedidos ridículos...ele não gostava de mim porque eu não me deixava intimidar", contou à publicação norte-americana.

A empresa de Weinstein foi a distribuidora de "Heavenly Creatures", o primeiro filme de Kate Winslet, e o produtor fazia questão de relembrar a atriz que havia sido ele o responsável pela sua ascensão.

"Sempre que o via, ele vinha ter comigo: 'Não te esqueças de quem te deu o teu primeiro filme!" Ele não me deu o meu primeiro filme - eu fiz uma audição quatro meses antes. O Peter Jackson (realizador) deu-me o papel. Ele atreveu-se a semear na minha mente a ideia de que a minha carreira tinha tido alguma coisa a ver com o facto de ele torcer por mim ou me apoiar", disse no podcast "Awards Chatter", da revista "The Hollywood Reporter".