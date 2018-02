Kate Winslet e DiCaprio ajudam a salvar mulher com cancro

Nuno Azinheira Hoje às 15:51 Facebook

Os protagonistas de "Titanic" ajudaram Gemma Nuttall a angariar dinheiro suficiente para conseguir tratar o cancro dos ovários numa clínica especializada na Alemanha.

A história de superação de Nuttall, que é dada como livre do cancro há quatro meses, foi conhecida durante uma entrevista que a própria concedeu ao programa britânico "This Morning", da ITV.

Segundo foi revelado no programa, Winslet, de 42 anos, em parceria com Leo DiCaprio, conseguiu reunir 300 mil dólares (245 mil euros) para enviar Gemma Nuttall para uma clínica alemã, onde realizou um tratamento novo que se revelou eficaz.

"Comecei a espalhar a palavra entre as pessoas que ajudam instituições de caridade e que conheciam a história da Gemma. Quando chegámos aos 200 mil, eu sabia que era altura de ligar ao Leo e perguntar ser ele não poderia marcar um jantar de beneficência", contou Winslet, ao telefone durante o programa emitido pelo canal britânico.

Kate encontrou a página de angariação de fundos que Gemma, de 29 anos, e a sua mãe tinham criado, numa altura em que a mãe da atriz lutava também contra um cancro, mas no fígado. Uma batalha de quatro anos que acabou por perder em maio do ano passado.

"Quando encontrei o fundo só tinha nove mil dólares angariados. Por isso, pensei que tinha de fazer alguma coisa. A minha própria mãe não estava bem e ela ficaria muito orgulhosa se eu ajudasse uma jovem mãe", revelou.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet leiloaram três encontros temáticos com Jack e Rose, personagens do filme "Titanic", pelo qual ficaram conhecidos. No total, foram angariados 2,8 milhões de euros, que foram para os custos do tratamento de Gemma Nuttall e para a fundação do ator, de 43 anos, vocacionada para causas ambientais.

Gemma Nuttall descobriu que sofria de cancro dos ovários quando estava grávida da sua filha Penelope, e decidiu não receber qualquer tratamento para salvar a vida da primogénita.

Depois de dar à luz recebeu a notícia de que tinha pouco tempo de vida. Como não tinha dinheiro para pagar o tratamento necessário, Gemma e a sua mãe criaram o fundo, que viria a ser descoberto pela atriz.