Katia Aveiro celebra aniversário. "Confesso que o passar dos anos me tem causado muita mágoa"

No Brasil, afastada daqueles que lhe são mais próximos, Katia Aveiro celebra esta sexta-feira o seu 41.º aniversário. Diz já não sentir "aquela alegria e vibração" com a chegada da sua data de nascimento e é no meio de uma reflexão sobre o passar da idade que deixa um pedido especial.

"Confesso que o passar dos anos me tem causado muita mágoa e trazido medos que antes não sentia", diz a irmã de Cristiano Ronaldo no Instagram, onde assinalou os seus 41 anos, feitos esta sexta-feira. "Passei a sentir menos os dias, menos dias de vida com os que amo, menos dias a fazer tudo aquilo de que gosto e quero continuar a fazer. Então, a nostalgia do tempo a passar assola-me tantas vezes", prossegue.

No Brasil, para onde se mudou recentemente para gerir um restaurante com o nome do clã Aveiro, Katia passa a data longe da família, mas é nesta que pensa e para quem pede um "presente especial", mesmo sendo este o seu dia: "Que repassem energia, que cuidem de nós, que revejam a história de todos vinda de trás e façam uma corrente de proteção aos meus, que consigam afastar os inimigos e os infiéis da nossa estrada, e que o vosso abraço virtual seja sentido por todos nós".

A cantora refere-se especialmente a Cristiano Ronaldo, acusado por Kathryn Mayorga de 11 crimes, entre eles violação sexual, tentativa de assédio sexual e coação para fraude.

Não existe dinheiro nem nada material que substitua o valor que nos dão quando o merecemos, e por isso se alguém quer oferecer-me algo, por favor ofereça justiça a quem de direito. Não permitam que a maldade do ser humano destrua uma vida de bem e façam uma corrente de amor pela minha família em geral, pelo amor, pelas mulheres de verdade e por um mundo melhor (Katia Aveiro)

Já na quinta-feira à noite Katia tinha abordado o assunto, sem nunca mencionar o nome da norte-americana, ao referir-se a "pu.....tas" que "querem vencer na vida à custa do dinheiro do trabalho dos outros".