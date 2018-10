Katia Aveiro volta a Portugal e reencontra filho com "abraço que o coração precisava"

Dúlio Silva Hoje às 14:36 Facebook

Katia Aveiro voltou, este fim de semana, a Portugal, depois de uma temporada no Brasil, para onde emigrou no verão. No regresso, reencontrou o filho mais velho com um "abraço que o [seu] coração precisava".

Rodrigo é "o pedaço que sempre falta" a Katia Aveiro no outro lado do Atlântico. O jovem de 18 anos ficou em Portugal, ao contrário do irmão, Dinis, ainda menor, que emigrou com a mãe para o Brasil, onde a irmã mais nova de Cristiano Ronaldo gere o restaurante Casa Aveiro.

Mãe e filho reencontraram-se este fim de semana, na capital portuguesa. "O abraço que o meu coração precisava... Cheguei a Lisboa, cheguei a casa... Eu só precisava disto para ser mais feliz ainda", escreveu a cantora no Instagram como legenda de um vídeo em que mostra um abraço sentido ao primogénito.

"Obrigada, Deus, seu lindo, por me teres dado estes filhos maravilhosos", terminou Katia Aveiro, cujos filhos são fruto da relação já terminada com o empresário José Pereira.