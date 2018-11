Katie Holmes sabia tudo sobre Tom Cruise antes de se conhecerem

AFS Hoje às 18:23 Facebook

Katie Holmes, que esteve casada com Tom Cruise entre 2006 e 2012, era obcecada pelo ator mesmo antes de se conhecerem pessoalmente.

Muito antes de subir ao altar e trocar alianças com Tom Cruise, Katie Holmes era uma seguidora fervorosa do seu trabalho e conhecia todos os aspetos da vida pessoal do mediático ator.

A informação foi revelada pela atriz Mary Beth Peil, que foi colega de elenco de Katie Holmes na série "Dawson's Creek" (1998-2003), em entrevista ao site australiano News.com.

"Ela disse: 'Tenho uma queda por ele desde os 15 anos e tenho posters dele nas paredes do meu quarto'. Ela não conseguia parar de falar sobre o Tom Cruise. Isso foi muito antes de eles se relacionarem, mas ela certamente estava pronta para ele", contou.

Recorde-se que o casal de atores ficou noivo em 2005. Fruto do seu casamento nasceu a sua filha, Suri. Atualmente, a atriz mantém uma relação amorosa com Jamie Foxx.