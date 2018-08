Katy Perry confirma namoro com Orlando Bloom

DS 22 Maio 2018 às 14:33 Facebook

Katy Perry e Orlando Bloom estão novamente juntos. Os rumores de um possível reatamento já eram muitos, mas parecem ter ficado confirmados no final da temporada de "American Idol".

A artista, de 33 anos, disse a Becca Kufrin, estrela do programa de televisão norte-americano "The Bachelorette", que o seu coração já tinha dono: "Eu não estou solteira, mas ainda gosto de ti".

Embora a artista não tenha revelado o nome da cara-metade, a imprensa internacional não tem dúvidas. Depois de a cantora e o ator de "Pirata das Caraíbas" se terem separado em fevereiro, o casal está a dar uma nova oportunidade ao amor.

Recorde-se que Katy e Bloom já tinham sido vistos juntos várias vezes desde a separação. A mais sonante foi no final do mês de maio, quando o casal viajou até Roma, onde se encontrou com o Papa Francisco.