Katy Perry critica vestido com que Meghan Markle subiu ao altar

Ana Filipe Silveira 23 Maio 2018 às 12:31 Facebook

Twitter

Depois do casamento real, as reações. Katy Perry não gostou do vestido de noiva que Meghan Markle escolheu para subir ao altar da Capela de St. George, em Windsor, no passado sábado, e comparou-o ao usado por Kate Middleton para se casar com William.

Foi sem papas na língua que a artista norte-americana comentou o vestido de noiva da duquesa de Sussex, durante as gravações de "American Idol". Katy Perry não gostou e admitiu que no seu lugar "teria feito mais uma adaptação".

Sete anos depois do casamento entre William e Kate Middleton, a duquesa de Cambridge também não fugiu ao tema e viu o seu vestido comparado ao da cunhada: "Kate, Kate, Kate ganhou. Kate ganhou!", exclamou a cantora, de 33 anos.

Ainda assim, a autora de sucessos como "Firework" ou "Roar" deixou também elogios à mulher do príncipe Harry e às causas humanitárias em que está envolvida. "É incrível o que ela está a fazer".

Meghan Markle é uma defensora da igualdade de género e uma das embaixadoras da Organização das Nações Unidas para os direitos das mulheres. "O facto de ela ser uma feminista orgulhosa... Eu amo isso", rematou Katy Perry.

Harry e Meghan casaram no sábado, em Windsor, depois de quase dois anos de namoro. Na cerimónia estiveram presentes cerca de 600 convidados, como Oprah Winfrey, David Beckham, Elton John e George Clooney.