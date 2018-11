Katy Perry é a mulher mais bem paga no mundo da música

Carolina Morais Hoje às 12:45 Facebook

Katy Perry ultrapassou Taylor Swift e Beyoncé na lista das mulheres mais bem pagas no mundo da música. As contas foram feitas pela revista "Forbes".

Katy Perry acaba de conquistar o primeiro lugar na lista das mulheres mais bem pagas da indústria musical, elaborada anualmente pela revista "Forbes". Os 80 concertos que deu entre junho de 2017 e junho de 2018, além da participação enquanto jurada no "talent show" "American Idol", valeram-lhe lucros na ordem dos 83 milhões de dólares (72,6 milhões de euros).

No segundo lugar - e por uma diferença residual - surge Taylor Swift, que amealhou 80 milhões de dólares (70 milhões de euros) graças, sobretudo, às vendas do seu mais recente álbum, "Reputation". Logo a seguir, para encerrar o top 3, encontramos a líder do "ranking" do ano passado, Beyoncé, que apresentou rendimentos de 60 milhões de dólares (52,5 milhões de euros). O seu decréscimo de produtividade deve-se, em grande parte, ao nascimento dos gémeos Rumi e Sir, em junho de 2017.

Este ano, foram ainda distinguidas Pink (45,5 milhões de euros), Lady Gaga (43,7 milhões de euros), Jennifer Lopez (41,1 milhões de euros), Rihanna (32,8 milhões de euros), Helene Fischer (28 milhões de euros), Céline Dion (27,1 milhões de euros) e Britney Spears (26,2 milhões de euros).