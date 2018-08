Katy Perry e Orlando Bloom de novo juntos e foram conhecer o Papa

Nuno Azinheira 30 Abril 2018 às 13:39 Facebook

Um ano depois de terem anunciado a separação, é oficial, estão juntos de novo. Orlando Bloom e Katy Perry viajaram até Roma, onde se encontraram com o Papa Francisco.

"Estou aqui em Roma, no Vaticano, para falar sobre meditação. Estou com a minha mãe, o meu querido [Orlando] e o meu empresário, Steve! É um ótimo dia! Estou tão animada!", escreveu a cantora num "insta story" publicado na sua conta na rede social Instagram, no sábado.

O objetivo do encontro com o Papa, segundo avança a imprensa internacional, está relacionado com a participação do casal na quarta conferência internacional "Unidos para a cura", um evento sobre medicina regenerativa que reúne especialistas em saúde, entretenimento e tecnologia, organizado pelo Conselho Pontifício para a Cultura.

Desde o início do ano, muito se especulou se Katy Perry e Orlando Bloom estariam a dar uma nova oportunidade ao amor. Primeiro, nas férias que passaram juntos nas ilhas Maldivas, e mais tarde, em fevereiro, quando foram vistos a passear lado a lado em Praga, na República Checa, durante as gravações da série "Carnival Row", em que o ator participa.

Em março, a cantora de êxitos como "Firework" esteve com Orlando no Japão, durante a sua tournée mundial, e num espetáculo terá mesmo dedicado uma das canções ao ator, de 41 anos: "Sinto-me muito amada. A próxima canção é sobre esse ser tão amado que provoca aquilo que nunca sentiste. Esse sentimento de amor".

Na capital italiana, além do encontro com o Papa, Katy Perry e Orlando Bloom aproveitaram para conhecer alguns lugares especiais da cidade, como a Capela Sistina e o Coliseu de Roma.