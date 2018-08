João Manuel Farinha 09 Maio 2018 às 13:39 Facebook

Katy Perry enviou um ramo de oliveira e uma carta manuscrita a Taylor Swift com o objetivo de pôr fim a um diferendo que dura há cinco anos. Swift agradeceu o gesto e parece estar disposta a esquecer uma zanga que começou por causa de bailarinos.

Taylor Swift está a preparar a sua nova digressão - "Reputation" - e foi surpreendida no camarim com uma encomenda enviada por Katy Perry. Num vídeo partilhado nas redes sociais, a cantora "country" mostra um cesto com um ramo de oliveira, que simboliza a paz, e agradeceu o gesto da colega.

"Acabei de chegar ao meu camarim e encontrei este ramo de oliveira. Isto significa muito para mim", declarou, além de ter escrito "obrigado, Katy". Dentro do cesto, estava ainda uma carta escrita à mão, que começa com as frases "Olá, velha amiga. Estou profundamente arrependida."

As duas cantoras cortaram relações em 2013 devido a uma questão relacionada com bailarinos. Numa entrevista à revista "Rolling Stone", no ano seguinte, Taylor Swift afirmou que Katy Perry havia tentado "sabotar uma digressão" sua ao tentar contratar um conjunto de pessoas que trabalhavam para si.

Três anos mais tarde, em 2017, Katy Perry contou a sua versão dos factos quando participou em "Carpool Karaoke", segmento do "talk show" da CBS "The Late Late Show with James Corden".

"Há uma situação, começada por ela, e que é ela que tem de terminar", assumiu. "Três bailarinos perguntaram-me se podiam ir em digressão com ela e eu disse que sim, até porque naquele momento eu não estava a gravar qualquer disco. Disse-lhes apenas que não se esquecessem de colocar uma cláusula no contrato que, caso quisessem, lhes permitisse sair e vir trabalhar comigo", explicou.

"Passado um ano, enviei-lhes mensagens a avisar que estava de volta a estrada. Eles foram falar com os agentes da Taylor e foram despedidos. Tentei falar com a Taylor mas ela não quis falar."

Durante o período em que estiveram desavindas, as duas artistas apimentaram o conflito com criticas subliminares nas redes sociais e, sobretudo, através das próprias canções. O tema "Bad Blood", de Taylor, tem Katy como alvo, enquanto "Swish Swish", de Perry, foi encarado como uma provocação à colega de profissão.