Dúlio Silva Hoje às 15:25 Facebook

Twitter

A cantora Katy Perry "arranhou" umas palavras na nossa língua e mostrou que tem "um bocadinho de portuguesa". O momento aconteceu este sábado à noite, num concerto que deu em São Paulo, no Brasil.

"Linda de morrer!", "Quantos anos tens?", "Cala a boca!" e "Obrigado" foram algumas das frases que a norte-americana, de 33 anos, arriscou dizer no seu último espetáculo, dado em terras de Vera Cruz.

Foi lá que, aliás, Katy Perry revelou que tem ascendência portuguesa. "O meu tetravô é dos Açores, em Portugal", lembrou a cantora, perante o espanto dos milhares de brasileiros que a quiseram assistir. Por isso, continuou, "eu falo um pouco de português, porque sou um bocadinho portuguesa".

Ver a partir do minuto 5.50:

No mesmo espetáculo, houve ainda tempo para que o público manifestasse o seu desagrado com o presidente do Brasil, Michel Temer. Uma fã, que subiu ao palco a seu pedido, esclareceu a cantora sobre o significado da frase "Fora Temer!", que o público havia pedido que Katy Perry repetisse.

A cantora negou a solicitação dos fãs, tentou acalmá-los e pediu "amor". "A primeira coisa que vocês têm de fazer é olhar para vocês mesmos. A mudança começa convosco. E tudo o que precisamos é de amor!", sublinhou.