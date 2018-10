Katy Perry faz pausa na música pela saúde mental

Carolina Morais Hoje às 09:29 Facebook

Katy Perry vai afastar-se temporariamente da música para se focar noutras partes importantes da sua vida, como a sua saúde mental, o namoro com Orlando Bloom e a sua linha de sapatos.

Por esta é que os fãs de Katy Perry não esperavam. "Estou na estrada há dez anos, por isso vou descansar. Não vou fazer outro álbum já de seguida", começou por anunciar a cantora "pop", numa entrevista ao site Footwear News.

"Sinto que já alcancei o patamar de estrela 'pop' e estou muito grata por isso. Adoro fazer música. Adoro escrever. Mas já não sinto que faço parte do jogo. Sinto que sou artista e que não tenho nada a provar, o que é muito libertador", explicou ainda.

As suas prioridades agora são outras. E uma das principais é focar-se na sua saúde mental. "Tenho trabalhado muito, no último ano, no meu lado emocional e espiritual. Tenho tentado encontrar um equilíbrio e manter os pés bem assentes na terra", revelou a artista de 33 anos.

Por outro lado, vai dedicar-se à sua linha de sapatos, Katy Perry Collections, que descreve como sendo "cheia de personalidade". Aliás, tal como na música, o seu objetivo é "contar histórias" através dos seus sapatos.

E claro que a apoiá-la nesta fase de mudança está não só a sua família, mas também o namorado, Orlando Bloom. "Ele é uma grande âncora", assegura Perry.