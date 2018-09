Keanu Reeves e Halle Berry: O novo casal sensação de Hollywood

Ana Filipe Silveira 31 Maio 2018 às 13:06 Facebook

Halle Berry e Keanu Reeves contracenam no filme "John Wick 3", cujas filmagens decorrem em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A aproximação fê-los perceber que têm mais em comum do que estavam à espera, revela a revista "Life & Style".

Ela tem 51 anos e é uma das mais conceituadas atrizes da sua geração. Ele tem 53 e é um dos atores mais aclamados do cinema norte-americano. Cruzaram-se em 2008 no telefilme "Stand Up to Cancer" e voltam este ano a contracenar juntos em "John Wick 3", cuja estreia está marcada para maio do próximo ano.

Terá sido durante as filmagens deste filme de Chad Stahelski, que decorrem em Nova Iorque, que Halle Berry e Keanu Reeves terão desenvolvido algo mais do que uma relação profissional.

"Assim que começaram a conhecer-se melhor, perceberam que havia algo entre eles e que o que sentiam é mais forte que uma simples amizade", disse a fonte próxima dos atores à revista "Life & Style". "Ela gosta do facto de ele ser muito misterioso, introvertido e prático. Ele não tem toda aquela atitude de estrela de Hollywood e ela acha isso atraente. E, claro, acha-o lindo!", prosseguiu a mesma fonte.