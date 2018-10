Keith Urban faz serenata a fã com doença grave

Carolina Morais Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Keith Urban visitou uma fã com doença grave, que foi incapaz de sair do hospital para assistir ao seu concerto, e fez-lhe uma serenata privada. O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais.

Marissa English é considerada um "milagre". Os médicos não lhe davam mais que um ano de vida, tendo em conta que nasceu com um cisto inoperável no cérebro, escoliose grave e paralisia cerebral. Acabou por contrariar todas as previsões e hoje tem 25 anos.

Apesar de estar hospitalizada devido à sua saúde frágil, Marissa cumpriu esta semana um sonho: conhecer Keith Urban. O músico "country" atuou na noite de quinta-feira no estado norte-americano de Ohio e, durante a sua passagem pela cidade de Toledo, deparou-se com uma campanha nas redes sociais organizada pelas enfermeiras do centro médico Mercy Health St. Vincent. É que, ao saberem que Marissa não teria condições para sair do hospital e ir ao concerto, apelaram à sensibilidade do cantor para a visitar.

O desejo cumpriu-se. "Ela tem uma fotografia dele mesmo ao pé da cama. Começou a olhar para a imagem, depois olhou para ele, depois novamente para a imagem e disse: 'Oh meu Deus. O Keith está aqui!", contou Madison Rowe, irmã de Marissa, à publicação "Taste of Country".

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o marido de Nicole Kidman a cantar para a jovem, enquanto segura a sua mão. Um momento inesquecível para aquela que Keith Urban já considera a sua "maior fã". "A música preferida dela é 'Blue Ain't Your Color' e ele disse: 'Bem, temos de cantá-la'. Não acredito que alguém não tenha chorado naquela sala", assegurou ainda a irmã de Marissa.

A saúde da jovem norte-americana tem vindo a degradar-se muito rapidamente e as expectativas não são as melhores. Ainda assim, esta visita do seu ídolo fez toda a diferença. "Quando ele entrou na sala, o rosto dela iluminou-se. No dia anterior, os batimentos cardíacos dela estavam muito acelerados, mas durante aquele tempo ficou calma e serena. Sorriu e falou mais do que nunca. Ele conseguia ouvi-la a tentar cantar, apesar de estar ligada a um ventilador", recordou ainda Madison Rowe.