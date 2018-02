Kelly Bailey festejou 20.º aniversário com família de Lourenço Ortigão

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:09 Facebook

Lourenço Ortigão não faltou à festa do 20.º aniversário de Kelly Bailey. No jantar, e para além de vários colegas de profissão da atriz, estiveram também presentes a mãe o e irmão do protagonista de "A Herdeira".

A jovem estrela da TVI assume estar "apaixonada" e "muito feliz", mas não confirma que a sua nova cara-metade é Lourenço Ortigão. Todavia, essa hipótese adensa-se dia após dia. Esta segunda-feira, familiares do ator não faltaram ao jantar que Kelly Bailey organizou para celebrar os seus 20 anos.

Carolina e Tomás Ortigão, a mãe e o irmão do intérprete, comemoraram ao lado da nova namorada de Lourenço. A progenitora do protagonista de "A Herdeira" partilhou, no seu perfil de Instagram, uma fotografia captada durante a festa, que decorreu na noite desta segunda-feira, num conhecido restaurante de Lisboa.

Lourenço também lá esteve, claro, e através da ferramenta Instastories, da mesma rede social, dividiu com os seus seguidores uma fotografia do bolo de aniversário da atriz, na qual inscreveu um "emoji" de um coração (ver fotogaleria).

Para além do seu presumível novo namorado e respetiva família, vários colegas de elenco e amigos de Kelly Bailey marcaram presença na sua festa de aniversário, como foi o caso das atrizes Rita Pereira e Jessica Athayde e do modelo Luís Borges.