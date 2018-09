Ken Humano "barrado" no aeroporto acaba com o passaporte destruído

Nuno Azinheira 02 Junho 2018 às 16:46 Facebook

Rodrigo Alves, conhecido como Ken Humano, viu o seu passaporte ser destruído no aeroporto de Londres. Depois de diversas intervenções cirúrgicas, o "socialite" não está parecido à fotografia presente no seu documento.

O brasileiro, de 34 anos, gastou cerca de 600 mil euros em cirurgias plásticas que modificaram completamente a sua aparência, ao ponto de os funcionários dos aeroportos não o reconhecerem.

O episódio aconteceu na semana passada, aquando da sua chegada a Londres, como revelou Rodrigo Alves ao site Mail Online. O homem que sonhou um dia ser parecido com o boneco Ken ('namorado' da Barbie) informou que tinha sido alvo de diversas cirurgias mas mesmo assim o oficial não quis saber.

"Senti-me muito envergonhado porque estava toda a gente a olhar para mim como se tivesse feito alguma coisa de mal", disse, realçando ainda que o seu passaporte tinha mais seis meses de validade.

"Expliquei que fiz muitas cirurgias e mostrei todos os meus carimbos e vistos no passaporte britânico", acrescentou Rodrigo, que vive atualmente na capital inglesa.

Mesmo depois de lhe terem sido mostrados "todos os carimbos e vistos" do passaporte, o agente aeroportuário fez questão de "cortar as bordas" do documento e aconselhou o brasileiro a arranjar um novo. O que acabou por acontecer.

Agora, com o passaporte atualizado, Ken afirmou à plataforma online que esta situação serviu como lição e que não vai efetuar mais nenhum procedimento cirúrgico para mudar a sua aparência.

Esta não é a primeira vez que a estrela da versão italiana do programa "Big Brother" teve problemas ao aterrar num aeroporto. No Dubai e na Índia também houve problemas com a fotografia mas sem nunca ter este desfecho.