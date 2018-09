Kendall Jenner apanhada aos beijos com irmão de Bella e Gigi Hadid

D.S. 06 Junho 2018 às 12:41 Facebook

Twitter

Há um novo caso amoroso que está a dar que falar nas redes sociais. Kendall Jenner e Anwar Hadid foram apanhados aos beijos na madrugada desta terça-feira e já se fala num possível namoro entre os dois.

A troca de carinhos entre a irmã de Kim Kardashian e o irmão de Bella e Gigi Hadid aconteceu numa festa em Nova Iorque, logo depois da CFDA Awards, cerimónia ao estilo dos Óscares mas dirigida para a moda, segundo avança o TMZ.

Embora nenhum dos dois confirme o início do relacionamento, um Instastory publicado por Jenner, de 22 anos, é bastante revelador. Nele, é possível ver uma mão com uma mensagem escrita: "I love you, my angel" ("Amo-te, meu anjo", em português).

O TMZ recorda que, há dois anos, Kendall Jenner publicou na sua conta de Instagram uma fotografia com o jovem modelo, de 18 anos, na qual já era possível notar alguma proximidade entre os dois.