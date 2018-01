Kendall Jenner criticada por ir aos Globos de Ouro

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:34, atualizado às 11:35 Facebook

A modelo do clã Kardashian decidiu juntar-se às estrelas do cinema e da televisão durante a cerimónia deste domingo dos Globos de Ouro, ainda que não tenha qualquer ligação com o mundo da representação.

Numa noite em que várias personalidades de Hollywood se juntaram e apoiaram o movimento "Time"s Up", aparecendo na sua maioria vestidas de preto, lutou-se contra a sociedade machista e os casos de assédio sexual que têm afetado a indústria do cinema.

Mas foi para surpresa de todos que Kendall Jenner marcou presença na edição deste ano dos Globos de Ouro e se juntou a esta causa. Apesar das boas intenções, a modelo foi recebida com desagrado por parte dos fãs da cerimónia.

Por não estar ligada ao mundo da representação, foi alvo de duras críticas no Twitter. Assim que chegou ao tapete vermelho, vários comentários negativos foram partilhados na rede social. "Não é uma atriz, não é uma produtora, não é uma realizadora, não é uma ativista #jáchegadeKardashians", escreveu um utilizador.

"Porque é que a Kendall Jenner está na cerimónia? Foi nomeada para aquela publicidade da Pepsi?", escreveu outro, relembrando a polémica em que a modelo esteve envolvida durante o último ano.

Em 2016, num anúncio da Pepsi em pleno cenário de conflito social, Kendall Jenner surgia a entregar um refrigerante a agentes da autoridade, passando a mensagem de que esta seria a "solução" para o problema. Esta situação não foi nada bem recebida nos EUA e a marca acabou por excluir a publicidade e pedir desculpas.