Khloé Kardashian dá festa de luxo para receber primeira filha

Khloé Kardashian juntou a família e os amigos para festejar a chegada para breve da sua primeira filha. A socialite continua a documentar nas redes sociais a sua gravidez.

Grávida de oitos meses, a namorada de Tristan Thompson organizou no sábado, o "baby shower" da filha que está para chegar. Na festa, que decorreu em Los Angeles, Khoé rodeou-se de amigos e familiares.

De acordo com o site "E! News", a empresária, de 33 anos, investiu muito tempo a preparar esta celebração e não teve um limite máximo para o seu orçamento. O espaço estava decorado com balões e flores cor-de-rosa, elefantes, tigres, unicórnios e muitos bolos, como se pode ver nas fotografias partilhadas no seu perfil de Instagram.

"Tive um 'babyshower' incrível. Sentimos tanto amor! Sinto-me agradecida por estar rodeada por um grupo de apoio tão grande", escreveu Khloé, na descrição do registo fotográfico que partilhou, antes de agradecer à Amazon pelo apoio na organização da festa.

A irmãs de Khloé fizeram pouca publicidade ao "babyshower" da sobrinha que vai nascer em breve. Kendall Jenner colocou no seu InstaStory, uma fotografia da avó, com a descrição "Lenda". Já Kourtney Kardashian, partilhou uma imagem sua de calças, soutien de renda e casaco, e outra, em que está ao lado de Kim, a comer gelado.

Recorde-se que Khloé Kardashian vai ser mãe de uma menina, fruto da relação com o jogador de basquetebol Tristan Thompson. Apesar da proximidade do parto, o nome da criança ainda está por conhecer.