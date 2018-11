Khloé Kardashian e Tristan Thompson juntos no Dia de Ação de Graças

JMF Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Khloé Kardashian e Tristan Thompson juntaram-se para celebrar o Dia de Ação de Graças com a filha, True, de sete meses. A relação de Khloé e Tristan não voltou a ser a mesma desde que o basquetebolista traiu a socialite mas os dois têm colocado as diferenças de parte em prol da filha.

O Dia de Ação de Graças é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e é sinónimo de família. Como tal, Khloé Kardashian voou até Cleveland com a filha para celebrar este dia de gratidão a Deus junto de Tristan Thompson.

A celebridade e o jogador de basquetebol surgiram juntos nas respetivas redes sociais, como num quadro de uma família feliz.

De acordo com uma fonte citada pela revista "People", Tristan Thompson ia ter jogo pelos Cleveland Cavaliers e não podia ausentar-se da cidade, motivo que levou Khloé a viajar até à costa este, enquanto o resto do clã Kardashian ficou em Los Angeles.

A mesma fonte afirma que mesmo que Tristan tivesse a possibilidade de se ausentar de Cleveland, dificilmente iria celebrar o feriado com a família Kardashian: "A família da Khloé não suporta o Tristan. Eles percebem e apoiam que a Khloé queira que a True passe tempo com o pai mas não gostam dele."

Recorde-se que o jogador foi apanhado a trair a companheira no início do ano, a poucas semanas de Khloé dar à luz. Apesar de ter havido um afastamento inicial, Khloé estará a tentar dar uma nova oportunidade à relação e já manifestou vontade de se mudar para Cleveland com a filha.