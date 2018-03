Khloé Kardashian posa em lingerie aos oito meses de gravidez

Nuno Azinheira Hoje às 16:25 Facebook

Twitter

Khloé Kardashian, que está prestes a ser mãe pela primeira vez, exibiu a sua barriga de grávida numa sessão fotográfica em lingerie. O momento foi partilhado nas redes sociais e a empresária acabou por ser muito elogiada.

A socialite, de 33 anos, tem publicado no seu Instagram alguns dos momentos da sua primeira gravidez. Desta vez, no seu Instagram, Khloé presenteou os seus admiradores com uma fotografia em roupa interior.

No registo fotográfico, capturado pela lente da fotógrafa russa Sasha Samsonova, de 26 anos, Kardashian exibe sem pudores a sua barriga, vestida apenas com uma lingerie preta e um casaco comprido.

O "post" publicado esta quarta-feira atingiu, em apenas duas horas, mais de um milhão e meio de gostos. Além do tradicional "like", os seguidores ainda encheram a secção de comentários com elogios à empresária.

"Estás maravilhosa como sempre", escreveu um admirador da socialite. "A gravidez assenta-te muito bem! Parabéns", partilhou outro.

Recorda-se que Khloé Kardashian está grávida de oito meses e ainda não escolheu o nome para a filha que está prestes a receber, fruto da relação com o jogador de basquetebol Tristan Thompson.